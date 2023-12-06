В Чувашии будут судить татарстанца, который пытался продать 300 граммов синтетики

Перед судом Чувашии предстанет 50-летний житель Татарстана, обвиняемый в попытке незаконного сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура Чувашии.

Следствие утверждает, что в августе 2023 года подозреваемый, действуя по сговору с неопределенным лицом , занимал роль «курьера-закладчика» и предпринимал попытки нелегального сбыта наркотиков в Приволжском федеральном округе. Однако сотрудники транспортной полиции оперативно пресекли его противозаконную деятельность, при задержании изъяв более 298 граммов наркотиков.

Уголовное дело направлено в Урмарский районный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу.