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В Чувашии будут судить двоих татарстанцев, пытавшихся сдать ж/д рельсы на металлолом
В Чувашии двое жителей Татарстана своровали железнодорожный рельс и намеревались сдать его в пункт приема чермета.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, в июне 2024 года в Козловском районе Чувашской Республики вблизи железнодорожного пути мужчины разрезали с помощью газового резака ранее демонтированный рельс весом почти тонну. Полученный металлолом они вывезли на автомобиле «УАЗ» и планировали продать в пункте приема металлолома. Злоумышленников обнаружили сотрудники транспортной полиции. У татарстанцев конфисковали украденное имущество «РЖД», а также газовое оборудование и автомобиль.
Дело передано в Козловский районный суд Чувашии для дальнейшего рассмотрения.
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