В Чувашии будут судить двоих татарстанцев, пытавшихся сдать ж/д рельсы на металлолом

В Чувашии двое жителей Татарстана своровали железнодорожный рельс и намеревались сдать его в пункт приема чермета.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, в июне 2024 года в Козловском районе Чувашской Республики вблизи железнодорожного пути мужчины разрезали с помощью газового резака ранее демонтированный рельс весом почти тонну. Полученный металлолом они вывезли на автомобиле «УАЗ» и планировали продать в пункте приема металлолома. Злоумышленников обнаружили сотрудники транспортной полиции. У татарстанцев конфисковали украденное имущество «РЖД», а также газовое оборудование и автомобиль.

Дело передано в Козловский районный суд Чувашии для дальнейшего рассмотрения.