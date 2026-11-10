В Чувашии 40 человек осудили за создание схемы незаконной миграции

В Чувашии за организацию незаконной миграции из стран Ближнего Востока осудили 40 человек, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, организаторы использовали поддельные приглашения от физических лиц и с их помощью оформляли визы для граждан стран Ближнего Востока. После этого мигранты въезжали в Россию и потом отправлялись в страны ЕС. Всего по этой схеме в РФ въехало более 100 мигрантов.

Выявлением основных участников схемы занимались в том числе сотрудники УФСБ по Татарстану. Организаторов схемы задержали – ими оказались граждане России и стран Ближнего Востока. Их приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом до 300 тыс. рублей. Остальные участники схемы – предприниматели, сотрудники различных организаций, иностранные граждане и другие – получили условные сроки и штрафы до 150 тыс. рублей.