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В Чувашии 37 сотрудников ФСИН привлекли к ответственности после проверки Генпрокуратуры
Генпрокуратура РФ организовала проверку в исправительных колониях Чувашии и в процессе выявила ряд нарушений, связанных с соблюдением режима отбывания наказания, сообщили в ведомстве.
Кроме того, были обнаружены нарушения, связанные с привлечением заключенных к труду, а также в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.
По итогам проверки все нарушения были устранены, а 37 сотрудников УФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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