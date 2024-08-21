В Чувашии 37 сотрудников ФСИН привлекли к ответственности после проверки Генпрокуратуры

Генпрокуратура РФ организовала проверку в исправительных колониях Чувашии и в процессе выявила ряд нарушений, связанных с соблюдением режима отбывания наказания, сообщили в ведомстве.

Кроме того, были обнаружены нарушения, связанные с привлечением заключенных к труду, а также в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.

По итогам проверки все нарушения были устранены, а 37 сотрудников УФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности.