В Чувашии 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой

В Ночебоксарске в Республике Чувашия 20 человек, из них 19 детей, обратились к врачам после обеда в школьной столовой, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как указано в сообщении, после приема пищи в школьной столовой школы №4 в Новочебоксарске учащиеся массово обратились в скорую помощь.

По информации Минздрава Чувашской Республики, пострадали 20 человек, включая 19 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Трех школьников госпитализировали с диагнозом средней степени тяжести, остальные проходят амбулаторное лечение. Состояние всех пострадавших стабильное, их жизни ничто не угрожает, и они находятся под контролем участковых врачей-педиатров.

Администрация Новочебоксарска сообщила о переводе образовательного процесса на дистанционную форму обучения начиная с текущего дня.

Глава региона взял ситуацию под свой личный контроль. Он дал поручение Министерству образования Чувашии, а также администрации города и управлению Роспотребнадзора по республике организовать комплекс мероприятий для выяснения причин инцидента.