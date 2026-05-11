Общество 11 мая 2026 16:36

В ЦУМе дети из Лисичанска и Рубежного познакомились с традициями Татарстана

Фото: пресс-служба члена Общественной палаты России Ольги Павловой

Центр уникального мастерства стал местом особого значения, где встретились традиции многонациональной России и будущее нашей страны, сообщает пресс-служба члена Общественной палаты России Ольги Павловой.

90 детей, участников проекта «Крылья нового взлета» из городов Лисичанска и Рубежного, Луганского кадетского корпуса Следственного комитета России, погрузились в атмосферу творчества, узнали об истории и культуре Татарстана. Мастера народных художественных промыслов ЦУМа провели благотворительные обучающие мастер – классы: ребята готовили национальные татарские сладости, обучались игре на этнических музыкальных инструментах, создавали авторские платки методом набойки национальных узоров, мозаичные панно, обучались работе с глиной и кожей,тонкостям лозоплетения. Общественную значимость мероприятия подчеркнули почётные гости: министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, член Общественной палаты России Ольга Павлова и член Общественной палаты Республики Татарстан Раниль Нуриев, а так же, генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Ранко Тепавчевич. Гости отметили, сохранение культурного кода – это важнейшая задача в воспитании молодого поколения.

Особое значение этого события заключается в том, что ребята не просто познакомились с деревней историей народных промыслов, создали свои авторские сувениры, но и стали частью большой патриотической миссии – сохранения культурного наследия России, единства нашего многонационального народа.

