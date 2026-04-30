В ЦСКА заявили, планируются ли изменения в тренерском штабе

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сообщил, что в межсезонье клуб не будет менять тренерский штаб и руководство. Главным тренером команды остается Игорь Никитин.

«На данный момент никаких изменений не планируется. Есть доверие к тренерскому штабу и ко мне на следующий сезон, поэтому работа продолжается. ЦСКА является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, и ни один другой клуб столько не завоевал», – передаёт слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА в минувшем сезоне заняли четвертое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 68 матчах. В первом раунде команда Игоря Никитина одержала уверенную победу в серии против питерского СКА со счетом 4:1. В четвертьфинале они потерпели поражение от «Авангарда» со счетом 1:4 в серии. Решающий пятый матч состоялся 16 апреля 2026 года и завершился победой омичей 2:1.