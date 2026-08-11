В ЦСКА высказались об интересе к Артему Дзюбе

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Руководство московского ЦСКА не рассматривает возможность подписания нападающего Артема Дзюбы, который в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев в беседе с «РБ Спорт».

«Агенты не предлагали нам Дзюбу. Мы не заинтересованы в подписании Артёма», — приводит слова Бабаева издание.

Ранее сам 37-летний форвард в интервью «Чемпионату» признавался, что готов завершить профессиональную карьеру, если не найдёт себе новый достойный клуб.

Напомним, что за свою карьеру Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». В составе сборной России он провёл 55 матчей и забил 30 голов. Вместе с «Зенитом» форвард неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а с «Ростовом» становился обладателем Кубка России.