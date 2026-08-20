В ЦСКА высказались о возможной покупке защитника «Рубина» Ильи Рожкова
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитник казанского «Рубина» Илья Рожков входит в расширенный список трансферных интересов клуба.
«Рожков — интересный футболист. В расширенном списке он присутствует. Но нынче стоимость на игроков в комплексе и российских игроков в частности — очень и очень высокая. Не приходится говорить о том, что этот трансфер состоится», — сказал Бабаев РИА Новости.
Илье Рожкову – 21 год. За казанский «Рубин» он провел 91 матч в РПЛ и Кубке России, в которых забил четыре гола.