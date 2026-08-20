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На главную ТИ-Спорт 20 августа 2026 09:03

В ЦСКА высказались о возможной покупке защитника «Рубина» Ильи Рожкова

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В ЦСКА высказались о возможной покупке защитника «Рубина» Ильи Рожкова
Фото: rubin-kazan.ru

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитник казанского «Рубина» Илья Рожков входит в расширенный список трансферных интересов клуба.

«Рожков — интересный футболист. В расширенном списке он присутствует. Но нынче стоимость на игроков в комплексе и российских игроков в частности — очень и очень высокая. Не приходится говорить о том, что этот трансфер состоится», — сказал Бабаев РИА Новости.

Илье Рожкову – 21 год. За казанский «Рубин» он провел 91 матч в РПЛ и Кубке России, в которых забил четыре гола.

#футбольный клуб рубин
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