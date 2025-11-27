В ЦСКА рассказали о тяжелой болезни Евгения Алдонина

Фото: pfc-cska.com

Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо объявил о том, что экс-футболист ЦСКА 45-летний Евгений Алдонин борется с раком на протяжении года. Об этом он написал у себя в телеграм-канале. Сам экс-футболист из-за своей скромности не хотел придавать огласке болезнь, но московский клуб убедил его в обратном.

«Мы считаем, что футбольная общественность должна быть в курсе ситуации и иметь возможность помочь ему в ответ на всё то, что он сделал для нас на поле. Рак поджелудочной — тяжелейшая болезнь. У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии. Сбор средств действительно может помочь Жене и его семье.

Также считаем важным прояснить, что этот сбор — не тот случай, когда мы просим простых болельщиков жертвовать последние деньги. Боже упаси. Евгений Валерьевич, со своей скромностью и совестливостью, ни в коем случае не хотел бы обременять тех, у кого есть множество своих забот. Информация о сборе адресована крупным представителям нашей индустрии — клубам, организациям, бизнесам. Тем, кто более безболезненно имеет возможность оказать помощь. Мы, как клуб, помогаем Жене, но убеждены, что вопрос стоит вовсе не в оплате конкретной операции, а в том, чтобы футбольная общественность знала о ситуации и могла помочь его семье», – написал Брейдо у себя в соцсетях.

Также Брейдо отметил, что в данный момент у Алдонина стабильное состояние, и попросил не беспокоить СМИ ни его, ни его семью.

Евгений Алдонин выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2013 гг. Вместе с армейцами он становился чемпионом России (дважды) и обладателем Кубка России (пять раз), а также обладателем Кубка УЕФА (2005 г.). Кроме того, Алдонин являлся игроком сборной России, за которую провел 29 матчей.