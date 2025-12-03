«В ЦСКА ему нечего делать». Бубнов прокомментировал возможный уход Баринова из «Локо»

Фото: fclm.ru

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову нужно оставаться в своей нынешней команде. Эксперт прокомментировал в эфире «Коммент.Шоу» информацию о возможном переходе футболиста в стан московского ЦСКА.

Эксперт обратил внимание на желание самого Баринова остаться и на заверения главного тренера Михаила Галактионова сделать для этого все возможное.

«Считаю, что Диме не надо уходить из "Локомотива". Вот. Дима не хочет уходить из "Локомотива". А последнее заявление Галактионова слышал? Сказал, что все сделаю, все сделаю, чтобы Баринов остался. А Баринов все сделает, чтобы Галактионов остался», – сказал Бубнов.

Кроме того, аналитик сомневается в целесообразности этого трансфера для самого футболиста, считая, что у него не будет игрового преимущества в ЦСКА на фоне Вильягры. Также, как и в других грандах — «Зените» или «Спартаке».

«И потом Вильягра сильнее Дмитрия. Поэтому нечего ему делать в ЦСКА. Ему нечего делать и в "Зените", его же и туда сватают. Ему и в "Спартаке" делать нечего», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».