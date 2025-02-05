В ЦРУ всем сотрудникам предложили уволиться с сохранением зарплаты на 8 месяцев

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов предложило всем сотрудникам уволиться с условием получения зарплаты за восемь месяцев и сохранения льгот на этот срок. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Судя по всему, ЦРУ стало первой структурой в сфере национальной безопасности, на которую оказались распространены планы Президента США Дональда Трампа по сокращению бюрократического аппарата, замечает издание.

Помощник назначенного Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа также проинформировал, что ведомство также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших предложения о найме. Некоторые из этих предложений, вероятно, будут отозваны, если у соискателей не окажется опыта, подходящего для новых целей управления.

Представитель ведомства пояснил, что эта инициатива является частью усилий «по приданию агентству новой энергии». Кроме того, по словам сотрудников новой американской администрации, предложение призвано подать сигнал противникам инициатив Трампа, чтобы они начали искать новую работу.

Помощник нового директора также подчеркнул, что теперь ЦРУ собирается уделять больше внимания Западному полушарию и тем странам, которые не считаются противниками США. Управление планирует взять на себя задачи по борьбе с мексиканскими наркокартелями. Также оно, вероятно, станет шпионить за властями Мексики из-за торговой войны.

Вместе с тем WSJ констатирует, что пока федеральные чиновники, получившие аналогичные предложения уволиться с выплатой зарплаты за определенный срок, не проявляют к ним особого интереса. Их беспокоит, смогут ли они устроиться на новую работу, пока будут получать зарплату на прежнем месте службы, и будет ли у них возможность вернуться в госструктуры при следующей администрации.