В ЦРБ Алькеевского района открылись две молельные комнаты

В Алькеевском районе РТ, в Базарно-Матакской центральной больнице, открылись сразу две молельные комнаты. Они предназначены они для представителей самых больших в конфессий в РТ— христианской и мусульманской, передает пресс-служба Минздрава.

Комната для пациентов, исповедующих ислам, находится на третьем этаже терапевтического отделения, а для православных — на первом этаже в хирургическом отделении.

В церемонии открытия приняли участие мухтасиб района Ирек Салахиев, иерей Андрей Матвеев и протоиерей Андрей Зиньков, а также замглавы Алькеевского района Рашит Билалов и главврач Светлана Одушкина.

Фото взяты с сайта Минздрава РТ.