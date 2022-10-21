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Религия
21 октября 2022  00:39

В ЦРБ Алькеевского района открылись две молельные комнаты

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В Алькеевском районе РТ, в Базарно-Матакской центральной больнице, открылись сразу две молельные комнаты. Они предназначены они для представителей самых больших в конфессий в РТ— христианской и мусульманской, передает пресс-служба Минздрава.

Комната для пациентов, исповедующих ислам, находится на третьем этаже терапевтического отделения, а для православных — на первом этаже в хирургическом отделении.

В церемонии открытия приняли участие мухтасиб района Ирек Салахиев, иерей Андрей Матвеев и протоиерей Андрей Зиньков, а также замглавы Алькеевского района Рашит Билалов и главврач Светлана Одушкина.

Фото взяты с сайта Минздрава РТ.

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