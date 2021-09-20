На выборах в Татарстане проголосовали 298 пациентов Covid-госпиталей

Пациенты Covid-госпиталей Татарстана достаточно активно проявили себя на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре.

«Не ожидал тех цифр, которые были названы по голосованию в Covid-госпиталях. Мы думали, что это будет на уровне пяти — десяти заявок. Люди находятся в непростой ситуации и изъявляют желание принять участие в голосовании. Голосование осуществлялось по заявке главврача медучреждения. Всего проголосовали 298 человек», — рассказал он.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.