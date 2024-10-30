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Происшествия 30 октября 2024 14:09

В Чистопольском районе задержали мужчину со 130 граммами марихуаны

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Оперативники отделения наркоконтроля задержали в Чистопольском районе местного жителя, у которого при себе находилось вещество неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое содержит в своем составе марихуану массой порядка 130 грамм.

По словам задержанного, наркотик он приобрел для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#наркотики
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