В Чистопольском районе Татарстана появятся две новые мечети

В Чистопольском районе Татарстана продолжается строительство двух мечетей. Одна из них возводится в городе, на улице Энгельса, другая — в поселке Юлдуз, пишут «Чистопольские известия».

Строящаяся мечеть станет седьмым мусульманским храмом в черте города, включая находящийся в поселке Крутая Гора. По словам имама-мухтасиба Чистопольского района Мухаммада хазрата Киямова, на цокольном этаже расположатся комнаты для омовения, учебные классы. На первом этаже будут находиться большое фойе и молельный зал для мужчин. Над ним будет оборудован балкон, где смогут читать намаз женщины.

Строительные работы на месте будущей мечети начались летом 2021 года. В июне здесь вырыли котлован, залили фундамент здания. На сегодняшний день полностью залита монолитная конструкция. В скором времени строители начнут возводить кирпичную кладку.

Мечеть полностью строится на пожертвования прихожан и средства благотворителей. По решению чистопольцев новое религиозное учреждение будет называться «Фатиха».

Идея возведения мечети в поселке Юлдуз также принадлежит местным жителям. Еще в 2016 году на очередном сходе граждан прозвучало предложение о строительстве в поселке мусульманского храма.

По словам имама-хатыба строящейся мечети Гусмана хазрата Хакимова, в 2017 году был заложен символический камень, а в 2019-м — фундамент.

Согласно проекту, здание мечети будет кирпичным, с цокольным этажом. По пожеланию жителей здесь появятся помещения для проведения уроков, праздничных и поминальных обедов. В 2020 году из-за пандемии строительные работы пришлось отложить. Возобновить строительство удалось лишь в прошлом году. На сегодняшний день завершена кирпичная кладка стен. Все работы ведутся поэтапно, по мере поступления пожертвований.