Происшествия 27 февраля 2026 09:24

В Чистопольском районе возбудили два дела за незаконное хранение боеприпасов и пороха

В Чистопольском районе полицейские возбудили два уголовных дела после массовых проверок, проведенных в рамках операции «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

У 60‑летнего жителя Чистополя сотрудники уголовного розыска обнаружили 33 патрона разных калибров. Патроны хранились дома без разрешения, и экспертиза признала их пригодными к использованию. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В селе Александровка внимание полиции привлек дом 70‑летнего мужчины. Во время обыска там нашли 888 граммов пороха, который также хранился без каких‑либо документов. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Полицейские напоминают, что незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами влечет за собой уголовную ответственность.

