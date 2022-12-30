В Чистопольском районе Татарстана открыли новый ФАП в селе Нижняя Кондрата

В селе Нижняя Кондрата Чистопольского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, который был возведен по модульной технологии по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» Национального проекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба минздрава РТ

ФАП оборудован современными технологиями и комфортными кабинетами. Обслуживать население будет фельдшер, заведующий ФАП Нина Кондратьева. Осмотреть открывшийся пункт приехали замглавы исполкома района по инфраструктурному развитию Павел Емельянов и главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Я так рада, что в нашем селе открылся такой современный фельдшерско-акушерский пункт. Спасибо всем, кто внес вклад в строительство нашего ФАП. В таких замечательных условиях работать хочется еще больше», – сказала Нина Кондратьева.

Фото: пресс-служба минздрава РТ

Новый медицинский объект также оценили и местные жители, которые отметили, что в селе проживают много людей пожилого возраста и дети, которые особо нуждаются в качественном медобслуживании.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.