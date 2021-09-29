В селе Чистопольского района РТ появится современная модельная библиотека

Фото: «Чистополь-информ»

В селе Кубассы Чистопольского района Татарстана в рамках национального проекта «Культура» будет модернизирована сельская библиотека — филиал №16 Чистопольской межпоселенческой центральной библиотеки. Реконструкция объекта запланирована на 2022 год. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

В ходе модернизации полностью обновится книжный фонд, появится новая мебель, оснащение, в том числе оргтехника для посетителей, дополнительно будут установлены приборы освещения.

«Два года подряд мы предоставляли пакет документов для конкурсного отбора по национальному проекту „Культура“. В этом году удача оказалась на нашей стороне, чему мы, конечно, рады», — рассказала методист сельской библиотеки Алина Штурмина.

В 2014 году Кубасская библиотека получила грант в размере 100 тыс. рублей как лучшая сельская библиотека, в 2017 году экологический проект библиотеки стал победителем конкурса социальных и культурных проектов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина. Тогда же в России началась трансформация библиотечных учреждений. На преобразование модельных библиотек из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей.