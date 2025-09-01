В Чистопольском районе РТ по нацпроекту открыли агротехнологические классы

В селе Чистопольские Выселки сегодня открыли агротехнологические классы. Работа по их созданию проводится по федеральному проекту «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сегодня мы делаем важный шаг в развитии агропромышленного комплекса. Эти классы станут кузницей кадров для наших хозяйств, помогут молодым людям получить качественное образование и остаться работать на родной земле», – сказал глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов.

Проект поддержала компания «Чистополье». «Мы понимаем, что без квалифицированных специалистов невозможно развитие современного сельского хозяйства. Поэтому мы готовы поддерживать проекты Министерства сельского хозяйства РФ, чтобы наши дети получили все необходимые знания и навыки», – заявил генеральный директор холдинга Наиль Залаков.

В таких классах предусмотрены профильное образование с углубленным изучением биологии, физики, химии, математики и элективные курсы агротехнологического направления. Обучение будет основано на сотрудничестве работодателя, школы, организации среднего профобразования и вуза.

Агроклассы в республике открываются для учеников 7-11 классов. Цель их создания – формирование системы непрерывной подготовки специалистов для агропромышленного комплекса при взаимодействии школ, профильных вузов и колледжей, работодателей.