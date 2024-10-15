В Чистопольском районе РТ лоб в лоб столкнулись два автомобиля, оба водителя погибли

На 132-м километре трассы Казань — Оренбург в Чистопольском районе РТ лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Honda Civic.



Как сообщили в Прокуратуре РТ, после столкновения машины загорелись, оба водителя погибли. Подробности ДТП выясняются, на месте работает Чистопольский прокурор Тимур Дияров