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Происшествия 15 октября 2024 17:24

В Чистопольском районе РТ лоб в лоб столкнулись два автомобиля, оба водителя погибли

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На 132-м километре трассы Казань — Оренбург в Чистопольском районе РТ лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Honda Civic.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, после столкновения машины загорелись, оба водителя погибли. Подробности ДТП выясняются, на месте работает Чистопольский прокурор Тимур Дияров

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