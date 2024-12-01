В Чистопольском районе продолжается голосование на выборах депутата Госсовета РТ

Фото: ЦИК РТ

Сегодня в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 проходит голосование на выборах депутата Госсовета РТ. Право на участие в выборах имеют 56 235 избирателей, из них 162 – те, кто сегодня может проголосовать впервые. Члены УИК объясняют впервые голосующим порядок проведения выборов, дарят им на добрую память сувениры от Центральной избирательной комиссии Татарстана.

«Сегодня на выборах в Чистопольском районе реализуются все самые важные стандарты избирательной системы Татарстана. Это и сервис «Мобильный избиратель», и видеоконтроль, и наблюдение – от кандидатов, от политических партий, Общественной палаты республики. Уверен, для избирателей Чистопольского района 1 декабря – особенный день. Мы ждем их на участках для голосования!», - заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В процессе организации и проведения выборов задействованы две территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. По данным на 12 часов своим избирательным правом воспользовались около четверти избирателей Чистопольского района Татарстана. Голосование продолжается. Избирательные участки открыты до 20:00.