В Чистопольском районе появится новый объект культурного наследия

Скриншот из документации по строительству второго этапа Чистопольской оросительной системы, Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В перечень выявленных объектов культурного наследия планируют включить «Малополянское местонахождение», расположенное в Чистопольском районе. Соответствующий приказ профильного комитета проходит антикоррупционную экспертизу.

«Включить объект археологического наследия „Малополянское местонахождение“, расположенный на территории Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — отмечается в тексте.

Кроме того, приказом будут определены границы ОКН и особый режим использования его территории.

Напомним, что при проведении экспертизы проекта строительства второго этапа Чистопольской оросительной системы были уточнены границы объекта археологического наследия. Территория памятника имеет форму вытянутого многоугольника периметром 459 метров и площадью 11,9 тыс. кв. метров. Коллекция памятника представлена фрагментами лепной и ремесленной горнованной керамики периода Средневековья и, предварительно, принадлежит к именьковской культуре III — VIII веков и общебулгарской культуре XI — начала XV веков.