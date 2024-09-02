news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 сентября 2024 15:59

В Чистопольском районе полицейские изъяли почти 2 тысячи пачек контрафактных сигарет

Скопировать ссылку

В Чистопольском районе полицейские вместе с сотрудниками УФСБ по республике установили факт продажи контрафактных сигарет 38-летним предпринимателем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В магазине местного бизнесмена правоохранители обнаружили 1932 пачки сигарет с поддельными акцизными марками.

В настоящее время назначены технико-криминалистическая судебная экспертиза документов и судебно-товароведческая экспертиза. Владелец торговой точки задержан, возбуждено уголовное дело.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100