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В Чистопольском районе полицейские изъяли почти 2 тысячи пачек контрафактных сигарет
В Чистопольском районе полицейские вместе с сотрудниками УФСБ по республике установили факт продажи контрафактных сигарет 38-летним предпринимателем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В магазине местного бизнесмена правоохранители обнаружили 1932 пачки сигарет с поддельными акцизными марками.
В настоящее время назначены технико-криминалистическая судебная экспертиза документов и судебно-товароведческая экспертиза. Владелец торговой точки задержан, возбуждено уголовное дело.
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