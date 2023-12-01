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В Чистопольском районе автоинспекторы помогли автомобилисту, застрявшему в снегу
Автоинспекторы Чистопольского района помогли водителю легковушки выбраться из снежного заноса, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Во время несения службы инспекторы ДПС лейтенант Ильнар Сабиров и младший лейтенант Адель Махмутов заметили застрявший в снегу автомобиль «Лада Калина».
Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию. Водитель сообщил, что его автомобиль застрял и в одиночку справиться с ситуацией он не может. Стражи порядка оказали содействие водителю.
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