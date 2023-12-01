В Чистопольском районе автоинспекторы помогли автомобилисту, застрявшему в снегу

Автоинспекторы Чистопольского района помогли водителю легковушки выбраться из снежного заноса, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Во время несения службы инспекторы ДПС лейтенант Ильнар Сабиров и младший лейтенант Адель Махмутов заметили застрявший в снегу автомобиль «Лада Калина».

Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию. Водитель сообщил, что его автомобиль застрял и в одиночку справиться с ситуацией он не может. Стражи порядка оказали содействие водителю.