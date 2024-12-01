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В Чистопольском избирокруге №34 открылись избирательные участки
Сегодня в 7 часов утра в Чистопольском одномандатном избирательном округе № 34 открылись избирательные участки на выборах депутата Госсовета Татарстана.
По итогам Единого дня голосования в Госсовет республики было избрано 99 депутатов. В Чистопольском одномандатном избирательном округе №34, который включает в себя территорию города Чистополь и Чистопольского района Татарстана голосование было отложено на 1 декабря.
По итогам этапов выдвижения и регистрации кандидатов Территориальной избирательной комиссией города Чистополь зарегистрированы три кандидата (два от политических партий, один самовыдвиженец).
В организации голосования задействованы две территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. Право на участие в выборах имеют более 56 тысяч человек или около двух процентов от общего количества избирателей Татарстана.
Воспользоваться избирательным правом на выборах депутата татарстанского парламента в Чистопольском одномандатном избирательном округе № 34 сегодня могут 162 впервые голосующих. 137 проживают в Чистополе, 25 – в Чистопольском районе.
В Центральной избирательной комиссии Татарстана работает телефон горячей линии: +7 (843) 292-84-33. Избирательные участки открыты с 7 утра и до 8 вечера.
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