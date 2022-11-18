В Чистопольской епархии шьют носилки и собирают лекарства для бойцов СВО

В приходах Чистопольской епархии собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Ранее в зону боевых действий уже неоднократно передавались продукты питания, лекарства, теплые вещи и средства для обогрева в полевых условиях – собранные в приходах Чистопольского района.

Кроме того, в Чистополе при храме Казанской иконы Божией Матери и на территории молитвенного дома преподобного Сергия Радонежского шьют носилки для эвакуации раненых бойцов. Для мастериц купили все необходимые материалы.

Фото: Информационная служба Чистопольского благочиния

«Отрадно, что в это непростое время жители нашего региона сплотились и всеми силами стараются поддержать мобилизованных земляков. Своевременно оказанная первая медицинская помощь зачастую играет ключевую роль в судьбе раненого солдата. Компактные носилки, которые подходят для многоразового использования, могут помочь спасти жизни ребят», – сообщил секретарь Чистопольской епархии Андрей Зиньков.

Фото: Информационная служба Чистопольского благочиния

Также в приходах епархии собирают лекарства для аптечек: индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты, кровоостанавливающие и противоожоговые средства, турникеты и жгуты, противовирусные средства, антибиотики. Аптечки передают военнослужащим лично в руки.

В информационной службе Чистопольского благочиния сообщают, что присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый – прием лекарств и вещей первой необходимости осуществляется в каждом храме Чистопольской епархии.