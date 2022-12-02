В Чистопольской епархии делают многофункциональные буржуйки для отправки в зону СВО

Благотворительная акция по сбору и доставке гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в зоне специальной военной операции, стартовала в Чистопольской епархии. В храме села Чистопольские Выселки началось производство отопительных печей для российских военнослужащих, на которых они смогут также готовить пищу.

Первая партия из десяти печей, сваренных на территории прихода, уже доставлена в зону проведения спецоперации. Также военнослужащим передадут бензиновые генераторы, тёплые вещи и медикаменты, сообщает информационная служба Чистопольского благочиния.

Фото: tatmitropolia.ru

«Мы изучали различные чертежи, просмотрели видеоролики и нашли оптимальный вариант. Наши буржуйки получились многофункциональными с плоской поверхностью, чтобы солдат мог разогреть еду, – рассказал мастер сварочного дела Александр Морозов. – По краям мы приварили металлические прутья, на которых можно сушить одежду и обувь. В комплекте с каждой печкой идут специальные ножки для установки и гофрированные вытяжные трубы из нержавеющей стали».

К участию в акции присоединились предприниматели, которые в числе прочего предоставили мастарам расходники для сварочных работ и воздушно-поршневой компрессор.

Это не первая помощь участникам военной спецоперации от приходов Чистопольской епархии – ранее отсюда в ЛНР отправили военным необходимые медикаменты и средства для оказания первой помощи, а также тёплые вещи, бензогенераторы, электропилы и другое.