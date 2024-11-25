В Чистопольский район отправили бюллетени для выборов депутата Госсовета РТ

В Чистопольский район из издательства «Идель-пресс» были отправлены более 53 тыс. бюллетеней для проведения голосования за выборы депутата Государственного Совета Татарстана. Когда голосование проводилось по всей республике 8 сентября, в этом муниципалитете они были отложены, так как некоторые кандидаты снялись с выборов и в бюллетени остался только один претендент, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Сегодня мы забираем бюллетени для голосования на выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Чистопольскому одномандатному избирательному округу №34. Всего там 53 288 избирателей. С одной стороны, это небольшая цифра, но с другой, это целых 2% от общего числа жителей РТ, которые могут голосовать на выборах депутатов Госсовета», - отметил он.

Среди изготовленных документов свыше 4 тыс. изготовлены специально для тех участков, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Установлены несколько степеней защиты: тангирная сетка, в правом верхнем углу должны стоять подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать.

«Всего будут работать 59 участковых избирательных комиссий, две территориальные избирательные комиссии. Избиратели смогут проголосовать 1 декабря с 7:00 до 20:00. Мы доставляем бюллетени под военизированной охраной, завтра мы в очном режиме проведем еще одну проверку уже в самом муниципалитете», - добавил Кондратьев.

Уже сегодня бюллетени прибудут в Чистопольский район, а затем в течение трех дней будут доставлены на избирательные участки.