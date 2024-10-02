В Чистополе закрыли автосервис, который находился слишком близко к жилым домам

В Чистополе на 90 суток закрыли автосервис, который находился слишком близко к жилым домам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

К сотрудникам ведомства поступило коллективное обращение от жителей Чистополя. Люди выразили недовольство тем, что один из автосервисов размещен слишком близко к их домам, что противоречит санитарным нормам.

«При рассмотрении обращения было установлено, что автосервис размещен на расстоянии от одного до 18 метров до границы земельных участков жилых домов. В соответствии с требованиями санитарных правил автосервисы должны располагаться от жилья на расстоянии 50 метров. Документы с обоснованием сокращения этого расстояния и обоснованием отсутствия негативного влияния на условия проживания жителей ближайших домов в связи с загрязнением воздуха и повышенными уровнями шума не представлялись», – уточнили в Управлении.

Выяснилось, что автосервис принадлежит самозанятому гражданину. Чистопольский городской суд, учитывая выявленные Роспотребнадзором нарушения санитарных норм, признал владельца автосервиса виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.