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В Чистополе задержали мужчину, который надругался над семилетней девочкой
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В Чистополе задержали мужчину, который надругался над семилетней девочкой. Как стало известно «Татар-информу», это произошло накануне.
Мужчину подозревают в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.
В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.
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