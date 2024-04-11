news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 апреля 2024 11:34

В Чистополе задержали мужчину, который надругался над семилетней девочкой

Скопировать ссылку

В Чистополе задержали мужчину, который надругался над семилетней девочкой. Как стало известно «Татар-информу», это произошло накануне.

Мужчину подозревают в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2