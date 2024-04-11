В Чистополе задержали мужчину, который надругался над семилетней девочкой. Как стало известно «Татар-информу», это произошло накануне.

Мужчину подозревают в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.