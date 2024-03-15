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В Чистополе за рубль продают объект культурного наследия
В Чистополе за 1 рубль выставлено на продажу нежилое здание «Дом, где в 1941-1943 гг. жили писатели Тренев К.А., Павленко П.А». Объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, следует из информации на сайте ZakazRF.
Заказчиком выступает Палата земельных и имущественных отношений Чистопольского района. В настоящее время ОКН принадлежит муниципальному образованию.
Согласно контракту, при приобретении дома владелец обязуется за собственные средства выполнять работы, необходимые для сохранения и содержания здания, причем проект таких работ должен быть согласован с исполкомом района и Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. В комплекс работ входят противоаварийные, реставрационные, а также приспособление объекта к современному использованию.
После завершения ремонтно-реставрационных работ покупатель в течение трех месяцев должен представить отчет о проведении научных исследований, принятых проектных решениях и их реализации. Ремонт, реставрация и приспособление при этом не могут привести к изменению особенностей памятника.
Одноэтажное здание с подвальным этажом было построено в конце XIX века. Писатели Константин Тренев и Петр Павленко проживали в нем в годы Великой Отечественной войны. Первый был эвакуирован в Чистополь, а второй – зять Тренева – приезжал в город с фронта, чтобы увидеть семью.
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