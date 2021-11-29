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Происшествия
29 ноября 2021  17:20
Полина Шевчук

В Чистополе ЮИДовцы яркими плакатами призывали водителей не нарушать ПДД

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В Чистополе ЮИДовцы яркими плакатами призывали водителей не нарушать ПДД

Яркое и красочное мероприятие организовали автоинспекторы Чистополя вместе с юными инспекторами дорожного движения.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Ребята с тематическими плакатами вышли к самым оживленным улицам города. Таким образом малыши и полицейские решили напомнить водителям о ПДД и призвали их не превышать скорость. Ведь именно это является одной из основных причин аварий.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными при движении по участкам дорог, где возможно появление пешеходов», – подчеркнули в ГИБДД.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция 

 

  • республиканская Госавтоинспекция
  • республиканская Госавтоинспекция
#ЮИДовцы #гибдд рт
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