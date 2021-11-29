В Чистополе ЮИДовцы яркими плакатами призывали водителей не нарушать ПДД
Яркое и красочное мероприятие организовали автоинспекторы Чистополя вместе с юными инспекторами дорожного движения.
Ребята с тематическими плакатами вышли к самым оживленным улицам города. Таким образом малыши и полицейские решили напомнить водителям о ПДД и призвали их не превышать скорость. Ведь именно это является одной из основных причин аварий.
«Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными при движении по участкам дорог, где возможно появление пешеходов», – подчеркнули в ГИБДД.