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Происшествия
28 марта 2022  17:54
Полина Шевчук

В Чистополе ЮИДовцы проверили, как водители перевозят детей в авто

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В Чистополе ЮИДовцы проверили, как водители перевозят детей в авто

В период весенних каникул в Чистополе юные инспекторы дорожного движения вместе с полицейскими вышли в профилактический рейд.

Ребята в ярких жилетах проверили, как юные пешеходы соблюдают ПДД, и как водители перевозят детей в авто, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

ЮИДовцы напомнили ребятам о правилах поведения на дороге, а водителям о необходимости возить детей в машине в автокресле.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Все участники мероприятия получили красочные памятки с ПДД.
 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция


 

#ЮИДовцы #ПДД #рейд
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