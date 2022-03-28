В Чистополе ЮИДовцы проверили, как водители перевозят детей в авто
В период весенних каникул в Чистополе юные инспекторы дорожного движения вместе с полицейскими вышли в профилактический рейд.
Ребята в ярких жилетах проверили, как юные пешеходы соблюдают ПДД, и как водители перевозят детей в авто, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.
ЮИДовцы напомнили ребятам о правилах поведения на дороге, а водителям о необходимости возить детей в машине в автокресле.
Все участники мероприятия получили красочные памятки с ПДД.