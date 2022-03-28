В Чистополе ЮИДовцы проверили, как водители перевозят детей в авто

В период весенних каникул в Чистополе юные инспекторы дорожного движения вместе с полицейскими вышли в профилактический рейд.

Ребята в ярких жилетах проверили, как юные пешеходы соблюдают ПДД, и как водители перевозят детей в авто, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

ЮИДовцы напомнили ребятам о правилах поведения на дороге, а водителям о необходимости возить детей в машине в автокресле.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Все участники мероприятия получили красочные памятки с ПДД.



Фото: © республиканская Госавтоинспекция



