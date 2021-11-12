В Чистополе выберут лучшие исследовательские работы о наследии поэтов Золотой Орды

В Чистопольском сельскохозяйственном техникуме имени Г. И. Усманова 25 ноября пройдет республиканский конкурс исследовательских работ «Историко-культурное наследие поэтов Золотой Орды». Он будет посвящен 700-летию татарского поэта Сайфа Сараи, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В конкурсе примут участие студенты и преподаватели образовательных организаций Татарстана. Его цель — активизация исследовательской деятельности обучающихся и популяризация историко-культурного наследия творцов периода Золотой Орды», — отметили в министерстве.

На первом (заочном) этапе студенты должны предоставить исследовательские работы. Пять работ по каждой теме, отобранные жюри, будут представлены очно / дистанционно в день проведения конкурса.

Для преподавателей будет проведен конкурс методических разработок внеклассных мероприятий, посвященных 700-летию Сайфа Сараи.

Cайф Сараи родился в 1321 году в Среднем Поволжье, в городе Камышлы. Жил и работал в столице Золотой Орды — городе Сарай-аль-Джадид. Затем перебрался в мамлюкский Египет, где работал в султанской канцелярии. Умер в 1396-м. По характеристике переводившего его на русский язык Равиля Бухараева, «самый тонкий и изящный поэт Золотой Орды».

Из произведений Сараи, созданных на золотоордынском тюрки, до нашего времени дошли ряд лирических стихотворений и две поэмы. Это «Гулистан бит-тюрки», вольное переложение написанной на фарси философской поэмы «Гулистан» («Сад цветов») Саади, и посвященная трагической судьбе влюбленных во времена завоевательных походов Тимура «Сухаиль и Гульдурсун».

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014–2022 годы».