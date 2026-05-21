Происшествия 21 мая 2026 18:26

В Чистополе вернули в госсобственность незаконно присвоенные 8 гектаров леса

Как сообщает прокуратура РТ, ранее участок арендовала местная нефтяная компания, однако после прекращения ее работы и демонтажа нефтепровода земля была незаконно передана третьим лицам через цепочку сделок. Новые хозяева начали активно осваивать участок, построили на нем строение, а также пытались снова продать.

Был подан иск в суд, который признал недействительными всю цепочку сделок по продаже земли, а компанию обязал передать участок в пользу государства. Строение было также признано незаконным, его будут сносить.

