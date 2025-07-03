В Чистополе в Каме найдено тело утонувшего мужчины

В Чистополе местные жители заметили в Каме тело утонувшего мужчины. Сотрудники Чистопольского отделения Центра ГИМС МЧС России по РТ оперативно прибыли на место происшествия. В десяти метрах от берега они извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции для установления личности.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что место не было оборудовано для купания.

Вероятной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Скорее всего, резкий перепад температуры между водой и воздухом спровоцировал у мужчины судороги, а рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь.