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Происшествия 3 июля 2025 18:26

В Чистополе в Каме найдено тело утонувшего мужчины

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В Чистополе местные жители заметили в Каме тело утонувшего мужчины. Сотрудники Чистопольского отделения Центра ГИМС МЧС России по РТ оперативно прибыли на место происшествия. В десяти метрах от берега они извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции для установления личности.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что место не было оборудовано для купания.

Вероятной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Скорее всего, резкий перепад температуры между водой и воздухом спровоцировал у мужчины судороги, а рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь.

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