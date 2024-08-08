В Чистополе в день фестиваля «Рок-берега» будут организованы экскурсии по всему городу

Фото: Виа «Волга-Волга»

Специальные автобусные туры и музейные программы будут организованы в Чистополе 18 августа – в день проведения II фестиваля «Рок-берега».

Автобусы будут отправляться на экскурсии с улицы Карла Маркса каждые полчаса начиная с 12:00. Все музеи Чистополя 18 августа будут работать с 12:00 до 20:00. В зоне фестиваля пройдут виртуальные экскурсии, у баннерных выставок будут работать экскурсоводы.

На центральной площади в день фестиваля также будет развернуты интерактивные площадки, детская развлекательная зона, фуд-корт, пройдет дегустация напитков, организаторы обещают розыгрыш подарков и призов для гостей фестиваля, будет организована продажа сувениров и мерча рок-групп.

«Музыкальные фестивали могут обойтись без каких-либо составляющих, но мы всегда стараемся обогатить программу работой фуд-корта, мастер-классами, дегустациями, экскурсиями, работой музыкантов на соседних площадках — именно так будет в этот раз в Чистополе», – рассказал один из организаторов, художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Напомним, многочасовой музыкальный марафон со свободным входом для зрителей стартует в воскресенье, 18 августа, в 15:00 на центральной площади Чистополя.

В этом году в составе участников фестиваля группы «Анимация», «Волга-Волга», «Мураками», «Дом кукол», «Холи», Clever Orchestra, Nalien, а также две чистопольские группы Vis-à-vis и Respect.

Первый фестиваль в августе прошлого года прошел с большим успехом и собрал на площади почти 10000 человек. 70 000 зрителей посмотрели программу онлайн.

18 августа 2023 г. Чистополь, Центральная площадь 15:00 – 22:30. Вход свободный. 12+.