В Чистополе спасатели помогли мужчине, который заблудился в лесопосадке

Сообщение о том, что в лесопосадке заблудился мужчина, который пошел пешком с Чистопольского кладбища через лес поступило сегодня в 13.06 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В сообщении также было указано, что мужчина теряет сознание, у него нарушена ориентация в пространстве.

В 15.45 спасатели нашли 46-летнего мужчину в лесопосадке в районе заброшенных дач. Сотрудники оказали ему первую помощь и доставили до постоянного места жительства.