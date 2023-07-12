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В Чистополе спасатели помогли мужчине, который заблудился в лесопосадке
Сообщение о том, что в лесопосадке заблудился мужчина, который пошел пешком с Чистопольского кладбища через лес поступило сегодня в 13.06 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В сообщении также было указано, что мужчина теряет сознание, у него нарушена ориентация в пространстве.
В 15.45 спасатели нашли 46-летнего мужчину в лесопосадке в районе заброшенных дач. Сотрудники оказали ему первую помощь и доставили до постоянного места жительства.
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