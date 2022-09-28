В Чистополе состоялась первая отправка мобилизованных граждан

Сегодня в военкомате Чистополя прошла первая отправка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Мужчин провожали близкие, родные, друзья, коллеги, а также глава Чистопольского района, представители духовенства и органов муниципальной власти. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Руководитель муниципалитета Дмитрий Иванов пожелал призванным служить достойно и вернуться домой живыми и невредимыми.

«Никто не думал, что спустя столько лет после Победы фашизм может вернуться. К сожалению, упустили момент <...>. Было принято решение о частичной мобилизации, и сегодня мы провожаем чистопольцев на защиту нашей страны. Вы уже герои, ребята! Мы очень гордимся вами!» — поделился глава района своим видением ситуации, обращаясь к мобилизованным.

Свои напутствия мобилизованным дал военком города Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Андрей Пичушкин. По его мнению, главной задачей является защита рубежей страны на дальних подступах, чтобы война не затронула территорию России.

«Мы обязаны победить чуму фашизма! Мы верим в вас. Берегите себя, возвращайтесь домой живыми и здоровыми! Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — сказал военный комиссар.

Рафаэль Ардаширов пришел на отправку с российским флагом в руках. Весной он записался добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине. После окончания контракта вернулся домой, но теперь оказался в числе мобилизованных.

По его словам, участников спецоперации он воспринимал как свою семью, поэтому не мог остаться в стороне. «Приятно чувствовать поддержку своих соотечественников, которые всячески стараются приободрить, помочь», — отметил он.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».