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В Чистополе сосед ограбил и пытался убить пенсионера, забравшись к нему через окно
Жителя Чистополя подозревают в покушении на убийство 85-летнего мужчины, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 4 марта неоднократно судимый 20-летний парень напился и залез через окно в дом к пожилому соседу. Когда хозяин дома проснулся, юноша стал угрожать ему ножом, забрал из кошелька 9 тысяч рублей и велел сидеть в комнате, а сам отправился на кухню, открыл газовые конфорки и скрылся на похищенном у пенсионера автомобиле.
Почувствовав запах газа, мужчина поспешил закрыть конфорки, после чего обратился в экстренные службы. Подозреваемого оперативно задержали.
Ранее в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. В данный момент проводится расследование на предмет других эпизодов преступной деятельности задержанного.
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