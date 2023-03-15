В Чистополе сосед ограбил и пытался убить пенсионера, забравшись к нему через окно

Жителя Чистополя подозревают в покушении на убийство 85-летнего мужчины, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 4 марта неоднократно судимый 20-летний парень напился и залез через окно в дом к пожилому соседу. Когда хозяин дома проснулся, юноша стал угрожать ему ножом, забрал из кошелька 9 тысяч рублей и велел сидеть в комнате, а сам отправился на кухню, открыл газовые конфорки и скрылся на похищенном у пенсионера автомобиле.

Почувствовав запах газа, мужчина поспешил закрыть конфорки, после чего обратился в экстренные службы. Подозреваемого оперативно задержали.

Ранее в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. В данный момент проводится расследование на предмет других эпизодов преступной деятельности задержанного.