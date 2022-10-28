В Чистополе проводили три автобуса с мобилизованными мужчинами

Около Культурного центра «Чистай» состоялась очередная отправка мобилизованных. На сборный пункт в Казань для боевого слаживания отправилось три автобуса чистопольцев, пишут «Чистопольские известия».

Их провожали близкие, родные, друзья, коллеги, а также руководство района, духовенство. Перед отправкой каждый мобилизованный получил рюкзак с теплой одеждой и медикаментами.

На крыльце КЦ «Чистай» их ждали жены, дети, мамы и отцы. Сегодня Игорь Игнатьев отправляет уже второго брата. Сумку с вещами собрали заранее. После того как получили первую повестку, стали ждать вторую. Сегодня на боевое слаживание отправился второй сын в семье Игнатьевых — Владимир.

Слово взял глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Он просил бойцов вернуться домой живыми и здоровыми. «Сильно уважаем каждого, спасибо за то, что вы не прячетесь и пошли защищать нашу Родину. Удачи, ребята!» — напутствовал он.

Перед ребятами и их родственникам выступили имам-мухтасиб Чистопольского района Мухаммад хазрат Киямов, настоятель прихода Сергия Радонежского Тимофей Маташов. Военком города Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Андрей Пичушкин сказал ребятам, что их служба будет проходить в подразделении территориальной обороны. Как правило, это войска второго эшелона.