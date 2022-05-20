В Чистополе прощаются с сержантом, скончавшимся после ранения на Украине

В Чистополе прощаются с Никитой Орловым – сержантом, который скончался после ранения, полученного во время спецоперации на Украине.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Церемония прощания проходит в Никольском соборе. Проводить в последний путь сержанта пришли десятки человек.

Никита Орлов из Чистополя служил командиром отделения зенитного ракетного взвода на Сахалине.

После объявления о начале специальной военной операции Орлова отправили на Донбасс. 2 мая во время отражения контратаки противника сержант получил тяжелые осколочные ранения.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Его доставили в военный госпиталь, однако спустя десять дней, 12 мая, он скончался. Никите Орлову было 27 лет.