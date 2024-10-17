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Происшествия 17 октября 2024 15:44

В Чистополе прокуратура добилась компенсации для ребенка, который упал с крыши здания

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В Чистополе прокуратура добилась компенсации для ребенка, который в марте упал с крыши здания, которое является объектом культурного наследия местного значения.

После проверки городской прокуратуры было выяснено, что собственник не принял никакие действия, чтобы ограничить доступ посторонних в здание, и оно продолжало быть общедоступным.

После вмешательства прокуратуры собственник изолировал доступ к зданию и выплатил родителям мальчика денежную компенсацию.

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