В Чистополе пройдет театральный фестиваль «Жизнь как пьеса» по творчеству Гаяза Исхаки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 27 по 29 марта в Чистопольском районе Татарстана состоится театральный фестиваль «Жизнь как пьеса – Гаяз Исхаки». Мероприятие соберет на одной площадке профессиональные и самодеятельные театральные коллективы Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказала директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Светлана Скучаева.

«Несмотря на то, что имя Гаяза Исхаки на протяжении десятилетий присутствует в списках выдающихся писателей татарского народа и России, его произведения до сих пор остаются малоизвестными широкому кругу читателей. Многие знают, что он родился в Татарстане, но точно не знают, где он родился. Редко можно встретить людей, побывавших на малой родине писателя», – констатировала собеседница агентства.

Главная цель проекта – привлечь внимание к творческому наследию классика татарской литературы, заново открыть Гаяза Исхаки как драматурга. Организаторы намерены показать, что его произведения, написанные более века назад, остаются актуальными и сегодня.

«Научно-практические чтения пройдут 27 марта в родном селе писателя – Яуширме (Кутлушкине). Здесь расположен историко-мемориальный и этнографический комплекс Гаяза Исхаки. Гости фестиваля смогут поближе познакомиться с обстановкой в доме отца писателя – муллы Гилязетдина и увидеть мемориальные вещи», – пояснила Светлана Скучаева.

Масштабный культурный проект реализуется Чистопольским государственным историко-архитектурным и литературным музеем-заповедником при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РИТЕК», Министерства культуры РТ и администрации Чистопольского района Татарстана.

Программа театрального фестиваля:

– 27 марта с 11.10 до 12.20 – спектакль «Артист» Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала»;

– 27 марта с 17.00 до 18.20 – выступление студентов Казанского театрального училища имени Ш. Х. Биктемирова, миниатюры по произведениям «Ради выгоды» («Бүләк өчен») Галиасгара Камала), «Брачный договор» («Алдым-бирдем»), «Общество» («Җәмгыять»), «Зулейха» («Зөләйха») и «Два влюблённых» («Ике гашыйк)», а также театрализованное представление «Детство с Тукаем» («Тукайлы балачак»);

– 28 марта с 12.00 до 14.00 – спектакль «Җәяүле Мәхмүт» по Мостаю Кариму народного театра «Надежда»,

– 28 марта с 14.00 до 15.30 – спектакль «Необыкновенные ичиги» («Кәҗүл читек») по одноименной новелле Гаяза Исхаки Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева (режиссер – Ренат Аюпов, инсценировка – Назифа Каримова).

Зиля Мубаракшина