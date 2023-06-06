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В Чистополе «Приора» перевернулась на крышу после столкновения с легковушкой
Накануне в Чистопольском районе РТ произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии автомобиль «Лада Приора» перевернулся посреди дороги. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло на улице Вахитова в Чистополе. По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» столкнулся с автомобилем «Лада Приора». От удара последний автомобиль перевернулся на крышу посреди дороги.
На место приехали сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал, водитель «Приоры» от госпитализации отказалась.
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