В Чистополе появился новый пляж с бунгало и мангальной зоной

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

В центральной части Чистополя открыт пляж «Юность». Он расположен неподалеку от благоустроенного парка «Набережная „Кама“», сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

На новом пространстве на берегу Камы есть зона с лежаками и зонтами, открыты бунгало, беседки с мангальной зоной, оборудована огороженная зона для детей с надувными горками, батутами и многоуровневым комплексом.

Отдыхающие могут воспользоваться прокатом водных велосипедов, каяков, SAP-досок, сыграть в бильярд или аэрохоккей. Также инвестор разместил на пляже ресторан, сауну с панорамным окном, откуда открывается вид на реку.

Проект был одобрен Инвестиционным советом во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в конце марта. Его инициатором является ООО «ГрейтСтрой». В развитие площадки было вложено свыше 10 млн рублей. Госкомитет РТ по туризму помог в получении субсидии в размере 7,2 млн рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Софинансирование составило 3,3 млн рублей.

В реализации проекта инвестору оказывало поддержку Агентство инвестиционного развития РТ.

«Новый пляж в Чистополе — это тот случай, когда полностью совпали интересы инвестора, жителей и руководства города и республики, — заявила руководитель АИР РТ Талия Минуллина. — У нас прекрасная природа, нужно только приложить усилия, чтобы создать условия для отдыха. Субсидии в сфере туризма дают прекрасные возможности развивать проекты в этой сфере. Это поддержка, которая дает возможность инвесторам заработать, а жителям — отдыхать с комфортом, не выезжая за пределы Татарстана».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.