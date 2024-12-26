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В Чистополе полицейские изъяли свыше 300 литров контрафактного алкоголя
В Чистополе правоохранители вместе с Госалкогольинспекцией Татарстана изъяли более 300 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Как выяснили правоохранители, мужчина и женщина занимались продажей спиртных напитков прямо из багажника автомобиля. Они приобрели 50 пластиковых бутылей, каждая из которых содержала по 5 литров спиртного, всего на сумму 165 700 рублей.
В ходе обыска у них было конфисковано еще 61,5 литра спиртной продукции. Всего было изъято 311,5 литров алкогольной продукции, имеющей признаки контрафакта (в том числе коньяка, чачи и различных видов вина).
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Паре из Чистополя грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
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