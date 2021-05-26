В Чистополе поймали рабочего, укравшего икону и бензопилу из дома, в котором делал ремонт

Росгвардейцы вместе с полицейскими задержали жителя Чистополя, которого подозревают в краже из частного дома. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Поздним вечером патрульным Чистополя поступило сообщение о краже в одном из частных секторов. Прибыв по адресу, росгвардейцы опросили потерпевших и выяснили, что злоумышленник проник в дом, когда хозяев не было внутри.

Вернувшись домой, они обнаружили разбитое окно на веранде, а из комнаты пропала старинная икона и бензопила. Хозяева дома предположили, что кражу мог совершить один из рабочих, который делал там ремонт.

Выяснив его адрес, патрульные навестили его дом. Через щель в калитке они увидели похожую на украденную бензопилу посередине двора, после чего отправились в полицию. Вернувшись к дому уже с ордером на обыск, стражи порядка зашли внутрь и нашли похищенные икону и бензопилу.

43-летнего рабочего задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.