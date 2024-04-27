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В Чистополе поймали курьера, который пришел забирать деньги у обманутой бабушки
В Чистополе оперативники задержали юношу, который подрабатывал курьером у мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Телефонные аферисты обманули 91-летнюю женщину убедив ее, что ее внучка попала в беду. Пенсионерка была уверена, что разговаривает со своей внучкой, поэтому, когда к ней пришел курьер, она, не задумываясь отдала ему требуемую сумму.
Курьера оперативно задержали. Им оказался 20-летний житель Лаишево. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
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